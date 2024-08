Rykte: God of War-studio jobber med ny IP

HQ

Selv om Santa Monica Studios har vært involvert i utviklingen av flere spill siden begynnelsen av 2000-tallet, har studioet ikke jobbet med noe annet enn God of War-serien på egen hånd siden 2001. Nå kan det imidlertid endre seg. Det har blitt avslørt via en av studioets ansattes LinkedIn-profiler (via ResetEra) at den aktuelle personen har returnert til Santa Monica Studios (etter å ha jobbet med blant annet The Callisto Protocol) for å føre tilsyn med karakterutviklingen av en helt ny IP. Her er hva personen skal ha skrevet om prosjektet selv :

"Santa Monica Studios ga meg muligheten til å komme tilbake som karakterveileder, med ansvar for hele karakterutviklingspipelinen, på deres nye IP, så her er jeg, glad for å være tilbake, jobbe igjen med mannskapet og pushe karakterer i videospill sammen"

De avslører selvfølgelig ikke hva selve spillet vil handle om, men siden produsent Cory Barlog tidligere har nevnt at de har flere nye prosjekter på gang, passer det med ideen om at studioet ønsker å utvide sine kreative horisonter utover Kratos og God of War-serien. Hva det hele koker ned til, gjenstår selvfølgelig å se, men vi håper at det til syvende og sist vil være av samme skyhøye kaliber som det forrige God of War: Ragnarok var, ettersom den tittelen var et engasjerende og velpolert mesterverk til PlayStation 4 og 5.