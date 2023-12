Rykte: Grand Theft Auto VI blir 35-40 timer langt

HQ

Vi har ventet i nærmest en evighet på Grand Theft Auto VI, ettersom Grand Theft Auto V ble utgitt allerede i 2013 til PlayStation 3 og Xbox 360. Og det er fortsatt en god stund til premieren, som vil skje på et ennå ikke offentliggjort tidspunkt i løpet av 2025.

Betyr dette at vi står foran det desidert største eventyret i serien til nå? Ikke nødvendigvis, ettersom innsideren LegacyKillaHD sier på X at vi kan forvente noe i retning av 35-40 timer. Han har fått rett før når det gjelder Grand Theft Auto, selv om det fortsatt er langt fra noen bekreftelse. Dette vil fortsatt være et ganske massivt spill og omtrent på linje med GTA V (dog noe mindre enn Red Dead Redemption 2), men ikke så stort som vi vet at mange har håpet på.

Selv om dette foreløpig bare er et rykte, vil vi likevel spørre deg om 35-40 timer er noe du ville vært fornøyd med?