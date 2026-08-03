Rykte: « Grand Theft Auto VI-fans kan endelig se frem til å høre mer om spillet denne måneden

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Grand Theft Auto VI Hittil har utviklerne valgt det man kan kalle «Hollow Knight: Silksong-strategien» når det gjelder markedsføring. Et par trailere, en kunngjøring om at spillet er klart for forhåndsbestilling, men ingenting så omfattende som lanseringen av det mest etterlengtede spillet gjennom tidene kanskje burde rettferdiggjøre. I hvert fall er det det noen fans mener. Hvis du er en av dem som sjekker Reddit hver dag for å se om trailer 3 er ute, trenger du kanskje ikke å vente lenge nå.

Det er ifølge innsideren NateTheHate, som i helgen sa at folk ville få den «oppdateringen folk venter på» i august. Vi har tidligere hørt at markedsføringen skulle starte for alvor i løpet av sommeren, og med bare en måned igjen av sommeren ser det ut til at Rockstar og Take-Two bruker all tiden de har til å holde oss på pinebenken.

Vår neste sjanse til å få noen konkrete nyheter er sannsynligvis mot slutten av denne uken, når Take-Two holder sin neste resultatrapport. Men som vi vet om Rockstar, følger utvikleren virkelig sine egne regler, og realistisk sett kan det være hvilken som helst dag vi får se spillopplevelse, en ny trailer eller noe annet fra Grand Theft Auto VI, ettersom vi nærmer oss tre-månedersmerket fra utgivelsesdatoen.