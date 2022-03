Rykte: Grand Theft Auto VI vil foregå over hele verden

HQ

Wedbush-analytikeren Michael Pacther er kjent for mange av de mest spillinteresserte siden han ofte deler kunnskapen og meningene han har om denne industrien. Derimot er det ikke ofte han faktisk deler spennende detaljer fra sine kilder i spillverden, noe som gjør kveldens kommentar ganske interessant.

Pachter og Shane Satterfield har plutselig delt en mini-episode av Pachter Factor-showet sitt siden førstnevnte ønsker å dele informasjon han har hørt om Grand Theft Auto VI. Om kildene hans har rett vil GTA VI være en slags sammenslåing av Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas, Grand Theft Auto: Liberty City Stories og Europa. Nærmere bestemt nevner han London hva sistnevnte angår, og sier at spillet vil la oss reise mellom kontinentene som en del av narkotika-trafikken.

Noe som gjør dette litt mer troverdig, i tillegg til at Pachter ekstremt sjeldent har hevdet slike ting før til tross for mange kontakter hos utgiverne i Take-Two, er at alltid pålitelige Jason Schreier sa at Rockstar ønsket at det neste Grand Theft Auto-spillet skulle være litt mindre enn forventet i starten, og i stedet bygges videre på gjennom måneder og år i 2020. Dermed kan det stemme at GTA VI for eksempel starter i USA før utvidelser tar oss til England, Japan, Norge (man kan drømme) og lignende etter hvert. Det vil nok uansett ta et år eller to før utviklerne sier noe som helst om spillet, så jeg er mest interessert i å høre hva dere tenker om dette og hvor dere håper turen går.