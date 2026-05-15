Rykte: GTA VI-forhåndsbestillinger begynner allerede neste uke

Grand Theft Auto VI er ikke ute før i november, men for at Rockstar, Take-Two og verden skal være forberedt på mengden eksemplarer de kommer til å måtte sende ut fra dag én kan du forvente at vi får et stort forhåndsbestillingsvindu med en enorm markedsføringskampanje i ryggen. Tilsynelatende kan det hele starte så snart som neste uke.

Det er ifølge nylige rapporter om flere tilknyttede selskaper med den amerikanske forhandleren Best Buy som viser frem e-postmeldinger om en ny kampanje kalt "GTA 6 Pre Order (Physical Game)." Det sies at kampanjen vil løpe fra 18. til 21. mai, i hovedsak fra neste mandag til neste torsdag. Selvfølgelig forventes det ikke at dette vil være det eneste forhåndsbestillingsvinduet for fans, men det er sannsynlig at dette vil være når Best Buy-tilknyttede selskaper kan markedsføre forhåndsbestillinger og tjene et kompensasjonsbeløp.

Hvis dette bare var ett merkelig skjermbilde, ville vi ikke rapportert om det, men over hele internett ser det ut til at det er dusinvis av tilknyttede selskaper som alle har den samme e-posten de har funnet i innboksen sin. En oppfordring til forhåndsbestilling har også blitt oppdaget på baksiden av Rockstars nettsted, noe som gir ytterligere bensin på bålet. Grand Theft Auto VI kommer imidlertid til å gå sin egen vei med promotering, markedsføring og så videre, så det kan være at vi kommer til neste uke og Rockstar bestemmer seg for at det ikke er klart for en ny trailer ennå, eller å la forhåndsbestillinger gå live. Nå som sommeren nærmer seg, håper vi å høre mer snart, i det minste for å slippe å bekymre oss for nok en forsinkelse.