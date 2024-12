Rykte: Half-Life 3 i full spilltest hos Valve

Ventetiden på en oppfølger til det mange anser som et av de beste spillene gjennom tidene fortsetter, men nye lekkasjer fra en Valve-insider tegner nå et mørkt bilde...

Rykte: Half-Life Tactics var under utvikling til Nintendo Switch

den 19 mars 2019 klokken 09:33 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

De fleste av oss har skjønt at Halv-Life 3 sannsynligvis aldri kommer, men nå sier nye rykter at et nytt spill i serien faktisk var under utvikling.