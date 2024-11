Rykte: Half-Life 3 vil snart bli annonsert

"And here we go", som Batmans erkefiende en gang sa. I kjølvannet av Half-Life 2 og 20-årsjubileet har alle slags oppdateringer og informasjon strømmet ut fra Valve, og til og med Gabe Newell selv, noe som i sin tur har gitt ny næring til de evige spekulasjonene. Spørsmålet alle nå stiller seg er om dette kan bety at Half-Life 3 kan bli annonsert i en eller annen form snart?

HQ

Bransjesladder og fans sier ja, og en av dem er Tyler McVikcer, en person som tidligere har gjort seg bemerket gjennom flere interessante scoop knyttet til Valve og Half-Life. Og skal vi tro ryktene, vil Half-Life 3 først og fremst fokusere på å innovere med gameplay snarere enn grafisk dyktighet. Sjekk ut McVikcers analyse nedenfor.

Hva tror du om det? Er Half-Life 3 faktisk på vei, eller er det nok en gang bare fans som drømmer og håper?