Rykte: Halo Battle Royale endres til ekstraksjonsskytespill

Er tiden for Battle Royale over? I så fall er det ikke vanskelig å se hvor flerspillerspillene går videre. Etter hvert som heltenes skytespill går tom for damp, ser vi i stedet en dreining mot ekstraksjonsskytespill, i stil med ARC Raiders, Marathon og Escape from Tarkov. Det ser ut til at Halo Studios også kan være ute etter å hoppe på denne vognen, hvis man skal tro de siste ryktene.

De siste spekulasjonene kommer fra Rebs Gaming (via Wccftech). Han sa at Halo Studios 'kommende Project Ekur, laget i samarbeid med Certain Affinity, hadde skiftet fra å være et Battle Royale Halo-spill til et ekstraksjonsskytespill, siden i det minste sommeren 2023. Det har også blitt hevdet at spillet siden den gang har blitt gjort til en del av den neste mainline Halo-opplevelsen, så kanskje det bare vil være en stor flerspillermodus i det nye Halo-spillet.

Videre mener Rebs Gaming at de nye Halo-spillene kommer til å følge et Call of Duty-lignende rammeverk, med en bærerakett som brukes til kampanjen, flerspillermodusene og det som kan være ekstraksjonsskyttermodus.

Hvis dette stemmer, føles det som om vi fortsatt ikke har lært leksen fra Concord og andre mislykkede live-service-spill. Du kan ikke bare følge en trend og forvente de samme resultatene som andre suksesser. For at Halo skal komme tilbake som en franchise, bør det sannsynligvis ikke bare se hva alle andre gjør og ta notater.