Rykte: Halo Infinite får Battle Royale-del med "singleplayer-elementer" i november

Det går nå mange rykter om at Halo Infinite er i ferd med å få noe som likner en Battle Royale-del. Men nøyaktig hvordan denne vil fungere vet vi ikke. Jez Corden fra Windows Central ser dog ut til å vite litt mer enn oss andre, og sier nå i podcasten The Xbox Two at det kommer til å finnes en form for "singleplayer-elementer" i denne modusen:

"How Halo had those side quests that were like 'go here, clear a much of mobs' or 'go here and kill a high value target', for example. They're going to be in this mode as well as a sort of evolving objective thing, and I think you win by accuring points and killing everyone else, again I don't know for sure."

Han sier også at det akkurat nå er sannsynlig at denne delen ender opp i sesong tre, som starter i november, men en at den kan bli utsatt til fjerde sesong også:

"I think there's no hard deadline on it, if it's not ready they're not going to ship it until possibly season 4, which is probably why they haven't fully announced it yet."