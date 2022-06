Rykte: Halo Infinite får stor kampanje-utvidelse i 2025

HQ

Akkurat nå fokuserer 343 Industries først og fremst på å vedlikeholde og utvide Halo Infinites flerspiller, men de er tilsynelatende også i gang med å utvide spillets enspillerkampanje.

Studioet har tidligere uttalt at de anser historien som en plattform som kan utvides over tid, men vi må angivelig vente ganske lenge før det skjer. Detaljer om planene skal nemlig ha blitt lekket via Sean W på Youtube, og her sies det at det kommer en enorm utvidelse til spillet etter 2024, så tidligst 2025.

Han sier at det er snakk om en ny "variert" verden, som er på størrelse med hovedspillet.