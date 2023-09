Rykte: HBO har funnet sin Abby for The Last of Us

HQ

Det tok ikke lang tid før HBO ga tommelen opp for en andre sesong av den kritikerroste TV-serien The Last of Us, basert på spillserien med samme navn. Siden den første sesongen tilsvarte det første spillet, vil den andre sesongen sannsynligvis tilsvare det andre spillet i serien. Vi vil derfor få se noen nye ansikter som ikke var med i den første sesongen, blant annet Abby Anderson.

I kjølvannet av utgivelsen av det andre spillet fikk skaperne massiv kritikk for Abby, og skuespilleren Laura Bailey mottok også drapstrusler fra spillere over hele verden. Det er med andre ord en tøff rolle å spille i en TV-serie, men det ryktes at Shannon Berry (The Wilds, Hunters) er klar for rollen som Abby. Dette er basert på en nå slettet tweet fra skuespilleren og det faktum at hun følges av Neil Druckmann, Pedro Pascal og Bella Ramsey på Instagram. Inntil dette er bekreftet, bør du imidlertid ta det hele med en klype salt. Som The Direct rapporterer er det bekreftet at de har funnet sin Abby, men det er lite sannsynlig at vi får vite hvem de har valgt før streikene er over.