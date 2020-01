Rykte: Her er nye detaljer om det kommende Fable 4

Vi vet ganske sikkert at det spillet Playground Games for øyeblikket jobber på er Fable 4, som har vært under utvikling i noen år nå. Phil Spencer har tidligere slått fast at de valgte å ikke vise spillet på E3 fordi showet allerede var for tettpakket.

Noe tydet på at det hadde blitt gjort store fremskritt, og nå er vi klare med flere detaljer. GamesRadar har utgitt en stor artikkel om spillet, hvor de bringer frem et rykte fra sommeren, som de mener er korrekt.

Disse lekkede detaljene forteller blant annet at i Fable 4 har Albion blitt destruert av en asteroide, som har blitt skapt av The Mad King. Det er nå din jobb å reise tilbake i tid for å stoppe ham.

Tilsynelatende er det fokus på komplett frihet, og du kan faktisk helt droppe hovedhistorien og aldri bli en helt overhodet. Til gjengjeld kan du bygge dine egne byer, og det finnes også multiplayer.

Det ser ut til at hele spillet utvikles i Unreal Engine, og ser derfor ganske pent ut. Dette er dog ikke bekreftet informasjon, men mye tyder på at dette stemmer.