Rykte: Hogwarts Legacy 2 er allerede under utvikling

Med høstens skred av nye utgivelser på trappene og Starfield som lanseres offisielt denne uken, er det lett å glemme den kanskje hittil største premieren i 2023 - Hogwarts Legacy. Spillet massakrerte alle slags rekorder etter at det ble sluppet i februar og har fortsatt å gjøre det bra.

Selv om vi vet at mange av dere håper at det kommer mer innhold etter hvert, ser det ut til at Warner Bros. Interactive Entertainment har andre planer og har startet arbeidet med en oppfølger. Den ganske pålitelige innsideren MyTimeToShineH skriver på X:

"Kilder har bekreftet at en oppfølger til Hogwarts Legacy er på trappene."

Selv om dette neppe er overraskende med tanke på hvor stor suksess det første spillet var, og det faktum at Harry Potter etter hvert får en TV-serie på HBO Max - er vi likevel glade for å høre at utviklingen allerede kan ha startet til en viss grad.

Hvilken enkeltfunksjon håper du blir lagt til i Hogwarts Legacy 2?