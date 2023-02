Rykte: Hogwarts Legacy får TV-serie

HQ

Hogwarts Legacy har bare vært ute i et par uker, men suksessen er tydelig å se. Nå ser det ut til at suksessen allerede kan ha fått et tankene om en TV-serie til å blomstre.

Dette er ifølge Giant Freakin Robot, som har rapportert at showet for tiden er i sine tidlige utviklingsstadier, men det vil følge en lignende historie som Hogwarts Legacy-spillet.

Dette betyr at det vil bli satt før hendelsene i Harry Potter-bøkene og Fantastic Beasts-spin-offene. Så langt er det altså null informasjon om hva showet skal gå ut på, og det er jo ikke engang bekreftet at det er under utvikling, så ikke bli begeistret ennå.

Vi vil gi ytterligere oppdateringer etter hvert som denne historien utvikler seg, så følg med. I mellomtiden må du gjerne fortelle om en Hogwarts Legacy-serie frister eller ei. HBO har allerede gjort det bra med sin The Last of Us-tilpasning, så det kan ha potensial.