Rykte: Horizon Forbidden West kommer til PS Plus' spillkatalog

HQ

I fjor lanserte PlayStation sin nye, tredelte versjon av PlayStation Plus. En av fordelene som følger med å betale for de dyrere nivåene er spillkatalogene som lar deg få tilgang til et stort bibliotek med titler.

Nye spill blir stadig lagt til i spillkatalogen, og den kjente lekkeren Billbil-kun har nylig spådd at fire nye spill kommer til den. Listen billbil-kun la ut på Twitter inkluderer Borderlands 3, Resident Evil 7: Biohazard, Scarlet Nexus og Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West er sannsynligvis det største spillet på denne listen. Med tanke på at det bare kom ut for rundt et år siden, lurer noen på om Sony kunne bringe et så stort og nylig spill til biblioteket for de som abonnerer på både PS Plus Premium og Extra-nivåene.

For øyeblikket er det en demo av Horizon Forbidden West tilgjengelig for PS Plus Premium-abonnenter, men å se utgivelsen av hele spillet ville være noe helt annet. Vi må bare vente og se om billbil-kuns spådommer holder noen vekt.