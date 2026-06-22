Rykte: I avlyst skrekk-spill fra Wizards of the Coast skulle du kjempe mot robotversjoner av deg selv

HQ

Nye detaljer har kommet frem om Wizards of the Coasts avlyste skrekk-spill, utviklet av folkene ved det Austin-baserte studioet Skeleton Key. Studioet, som ble grunnlagt av BioWare-veteranen Christian Dailey i 2022, avlyste prosjektet, kjent som Sundown, for å kunne konsentrere seg om sin andre tittel, som de utviklet samtidig.

Nå kommer MP1st med ny informasjon om spillet. Ifølge nettstedets rapport skulle det ha handlet om Ava, ekspartneren til den anerkjente forskeren Victoria, som forsvant under mystiske omstendigheter.

Spillet skulle ha blandet sci-fi med survival horror-elementer, der Ava prøver å finne en verdifull teknologisk gjenstand inne i Victorias gamle anlegg. Der vil hun møte cyborger og robotversjoner av seg selv, som fungerer som et kollektivt bevissthet, speiler hennes personlighet og tilpasser seg hennes oppførsel. Spillerne skulle ha bekjempet disse robotene med en rekke våpen og hatt spesielle helbredende gjenstander inspirert av den nyviktorianske settingen. Det antydes at det finnes en massiv, humanoid robot ved navn Alex, som vil spille ikoniske sanger fra 70- og 80-tallet for deg mens han jakter på deg. Disse konseptene vil aldri se dagens lys i et videospill, men de gir et interessant innblikk i hva som kunne ha blitt Skeleton Keys debut. For øyeblikket jobber selskapet med sin andre tittel, som for tiden er i forproduksjonsfasen.