Rykte: Ikke forvent at Gears 6 vises frem på E3 i år

Gears 5 ble lansert for to år siden nå, og derfor tenker nok mange det er på tide å få høre om oppfølgeren i år. Og det kan godt hende det skjer, men skal vi tro den anerkjente insideren Jeff Grubb fra GamesBeat, bør vi ikke forvente at det skjer på årets E3.

Han sier tydelig "not at this E3" og legger til "it's not gonna happen" i en spørrerunde. Grubb legger også til at han skulle ha hørt snakk om det nå dersom spillet skulle blitt vist frem om mindre enn to måneder, hvilket han ikke har gjort.

Grunnen skal visstnok være at Microsoft har "for mye annet på gang", og det låter jo rimelig med tanke på at de nå har 23 studioer under seg etter å ha kjøpt opp Bethesda/ZeniMax. Vi får bare vente og se hva Microsoft har planlagt for E3 2021, men fjern i hvert fall Gears 6 fra lista di om du hadde håpet å se noe til det.

Takk, Idle Sloth