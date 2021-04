Rykte: Ikke forvent Perfect Dark, Everwild og Fable med det første

Du ser på Annonser

Det begynner å bli lenge siden Rare først presenterte Everwild. Det begynner også å bli sn stund siden The Initiative gikk inn i full produksjon på hva vi nå vet er Perfect Dar, og at Playground Games gikk i gang med Fable.

Men selv om det er lenge siden disse tre prosjektene ble sparket i gang av deres respektive utviklere, så bør du ikke forvente at de kommer i år, eller kanskje til og med neste år. Det sier GamesIndustry-journalist Christopher Dring på VGCs Off the Record-podcast. Han påstår at han har vært i kontakt med kilder hos Xbox Game Studios, som sier at disse titlene er " so far away".

"If you look at the games, I've got an Xbox Series X and I love it. I have a PS5 and I love it. I play my PS5 because of the loads of exclusives games that I don't have on the Xbox. And when you look at the Xbox... Xbox has a lot of amazing studios and these games are coming but, I've had few conversations with a few friends at Xbox Game Studios and those games they've announced - Everwild, Perfect Dark, Fable - are so far away."

Og ja, det skal være en understrek under "so", for det er der trykket plasseres i setningen. Vi vet ikke hvem Dring har snakket med, men det betyr, hvis det stemmer, at det bare er å smøre seg godt inn med tålmodighet om du venter på disse spillene.