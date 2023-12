Rykte: Insomniac lager et Spider-Verse-spill

HQ

Etter løsepengevirusangrepet på Sony - der data om ansatte og informasjon om det kommende Wolverine-spillet ble stjålet - ser det ut til at vi kan ha fått noen nye detaljer om hva Insomniac jobber med nå.

Ifølge dokumentene (takk, Insider Gaming) jobber Insomniac for tiden med tre uanmeldte prosjekter, deriblant et tredje Spider-Man-spill og en Spider-Verse-tittel. Det antas at Insomniac jobber med et flerspillerspill, og fans på Reddit tror at dette kan være Spider-Verse-spillet.

Med suksessen til Spider-Verse-filmene ville det ikke være så overraskende å se et Spider-Verse-spill, men ikke gjør deg noen forhåpninger om å få din egen unike Spider-Man til å svinge seg rundt i en massiv flerspillerlobby ennå, for foreløpig er dette bare et rykte, og selv om det skulle vise seg å stemme er det sannsynligvis mange år til.