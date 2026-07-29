Rykte: « Intergalactic: The Heretic Prophet kan bli et av de siste PS5-spillene som lanseres på fysisk medium, ettersom det er planlagt utgitt i 2027

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Det er kanskje ikke bare God of War: Laufey som topper PlayStation-kalenderen neste år. Etter mer enn seks år uten en ny utgivelse (remaster-utgavene av The Last of Us teller ikke), kan Naughty Dog komme tilbake i 2027 med Intergalactic: The Heretic Prophet.

Intergalactic: The Heretic Prophet, som først ble avslørt på The Game Awards 2024, er et avstikk fra Naughty Dogs verden av soppzombier, da vi drar ut i verdensrommet i en alternativ fremtid på jakt etter en dusør på en planet der ingen overlever lenge. Vi har knapt hørt et pip om spillet siden den første avsløringen, men ifølge den produktive lekkasjekilden Nate The Hate er målet å lansere spillet i 2027.

Om det vil klare å nå dette målet er uvisst, spesielt siden Sony for øyeblikket fokuserer på markedsføringen av Marvels Wolverine og God of War: Laufey. Siden det sistnevnte spillet slippes helt tidlig i 2027, er det rom for en stor PS5-eksklusiv senere på året. Dette vil også bety at « Intergalactic: The Heretic Prophet kan bli et av de siste store PS5-spillene som slippes på disk. Det kan absolutt bli den siste eksklusive tittelen for konsollen som får en fysisk utgivelse, for hvis den når målet om 2027, vil den unngå den store utfasingen av plater fra og med 2028, når PlayStation ikke lenger skal produsere plater til spillene sine.