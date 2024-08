Rykte: James Bond kommer til Fortnite

HQ

Det har ikke blitt gitt ut en ny film på mange år, og IO Interactives kommende tittel ser ut til å være langt unna, og for øyeblikket vet vi ikke engang hvem som vil ta på seg rollen som den britiske agenten med lisens til å drepe. Men ... det ser ikke ut til å stoppe MGM og Epic fra å lansere et nytt 007-samarbeid.

Ifølge X-kontoen SamLeakss er et Bond-samarbeid i arbeid for Fortnite, med agentens Aston Martin DB5-bil avslørt så langt. Som kontoen skriver, virker det ekstremt usannsynlig at en 007-bil ville bli brakt til spillet uten noen skins og lignende, så forhåpentligvis får vi også James Bond selv (tør vi håpe på Sean Connery?) Og kanskje til og med en Bond-skurk?

Foreløpig er det bare et rykte, men vi kommer tilbake når vi vet mer.