Rykte: Johnny Depp vender tilbake som kaptein Jack Sparrow i en birolle

Ryktebørsen i Hollywood rundt Pirates of the Caribbean 6 har vært helt vill. På et tidspunkt ville Disney ikke ha noe med Johnny Depp å gjøre, og antydet at kaptein Jack Sparrows tid på det store lerretet var over, men så kom og gikk rettssaken med Amber Heard, og det virket som om Depp kunne være tilbake som den berømte karakteren. Så ble det nylig rapportert at Disney så for seg The Bears Ayo Edibiri som hovedrolleinnehaver i den sjette filmen i serien, noe som igjen tydet på at Captain Jack var på vei ut, men selv nå virker dette uklart.

Hollywood-innsideren Daniel Richtman har nemlig uttalt at Depp er aktuell for en retur til rollen, og at man ser på ham som birolleinnehaver i den sjette filmen, der han vender tilbake som Captain Jack.

Disney har riktignok ikke uttalt noe offisielt om dette, så ta denne informasjonen med et stort forbehold, for det virker som om det dukker opp et nytt rykte om den kommende Pirates -filmen annenhver uke.