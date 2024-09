Rykte: Josh Brolin har blitt tilbudt rollen som Green Lantern

HQ

James Gunn jobber hardt med å gjenoppbygge DCU så godt han kan, og med innspillingen av den nye Supermann bak seg, sies det at han nå jobber hardt med Peacemaker. Men også serien Lanterns er i startblokkene, som skal handle om The Green Lantern Corps, og det hevdes nå at Gunn har funnet sin hovedrolleinnehaver til den, nemlig Josh Brolin.

Ifølge podkasteren TheInSneider har skuespilleren blitt tilbudt rollen som Hal Jordan, dvs. Green Lantern. Men om den snart 60 år gamle skuespilleren vil takke ja, er selvsagt en annen sak. Kanskje et yngre talent hadde vært mer passende?

Hva tror du, ville Josh Brolin passet i rollen som Green Lantern eller er han for gammel?