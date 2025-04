Rykte: Jurassic World Rebirth inneholder ildsprutende dinosaurer

HQ

De dødelige dinosaurene gjør seg klare til å gjøre et nytt stort comeback med Jurassic World: Rebirth, den syvende filmen i serien som tar til et antall år etter hendelsene i Dominion. Og de som var til stede på CinemaCon, fikk se en splitter ny trailer, som ifølgeryktene inkluderte ildsprutende dinosaurer.

"Traileren viser flere actionfylte øyeblikk, blant annet et forsøk på å stjele eggene til en quetzalcoatlus, noe som fører til en halsbrekkende flukt fra luften. Et mosasaurangrep får nesten båten til et forskerteam til å kantre, og i en overraskende vending introduseres en skremmende ny dinosaur - en som ser ut som en ildsprutende T-Rex."

Jurassic World-trilogien var kanskje absurd, men hvis dette er sant, vil Rebirth gjøre det mulig for serien å ta steget helt inn i historiebøkenes verden. Scarlett selv, som er med i Rebirth, deltok på CinemaCon og beskrev det som en barndomsdrøm å endelig få sjansen til å være en del av Jurassic Park.

Jurassic World Rebirth har kinopremiere 2. juli, og da får vi se hvor mye sannhet det ligger bak påstanden om ildsprutende dinosaurer.