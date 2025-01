Rykte: Kathryn Hahn skal spille Mor Gothel i live-action Floker

HQ

Disneys live-action Tangled-adaptasjon får fart, med rykter som antyder at Kathryn Hahn (Agatha All Along) kan ta på seg rollen som den skurkaktige Mother Gothel. Hahn er kjent for sin scenestjeling i WandaVision, og blir angivelig vurdert av Disney, ifølge innsider Daniel Richtman. Mens rollebesetningen fortsatt er ubekreftet, er Michael Gracey (The Greatest Showman) satt til å regissere, og Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder) skriver manuset.

Gleder du deg til å se denne live-action-filmatiseringen?