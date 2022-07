Rykte: Kid Icarus kommer til Nintendo Switch

HQ

Nintendo har ikke vært redd for å lende seg på fortiden for å oppnå suksess med deres nyeste konsoll, Nintendo Switch. Flere spill fra både Nintendo Wii U og 3DS har tatt steget til den populære konsollen, og nå går det rykter om at nok en tittel skal konverteres til Switch (via Gamingbolt).

Ifølge Nintendo-insideren Zippo skal en remaster av Kid Icarus: Uprising være under utvikling for Nintendo Switch. Siden spillets opprinnelige utvikler Sora Ltd ikke lenger eksisterer, er Bandai Namco angivelig ansvarlig for utviklingen i stedet. De har tidligere jobbet sammen med den hovedansvarlige for Kid Icarus: Uprising, Masahiro Sakurai, på Super Smash Bros. Ultimate.

Skal vi tro på ryktene, vil den kommende remasteren bli utgitt en gang i 2023 og vil inkludere et mye mer tilgjengelig kontrollsystem (det originale spillet hadde et klønete system, selv for et 3DS-spill) samt bedre grafikk. Kid Icarus: Uprising ble opprinnelig utgitt tilbake i 2012.