Rykte: Kirby: Planet Robobot gjør comeback på Switch neste år

HQ

Ifølge innsideren Nate the Hate planlegger Nintendo angivelig å gi ut en Switch-versjon av plattformspillet Kirby: Planet Robobot neste år. Spillet, som opprinnelig ble lansert for nesten ti år siden av Nintendo og HAL Labs, ble hyllet for sin kreativitet og variasjon.

Denne ryktede porten er en del av Nintendos strategi for å utvide Switch-biblioteket i 2025, mens selskapet forbereder seg på lanseringen av sin neste generasjons konsoll. Som kjent er flere andre porteringer av eldre spill satt til å komme på konsollen neste år, inkludert Donkey Kong Country Returns HD og Xenoblade Chronicles X.

Håper du at dette ryktet er sant?