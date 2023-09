Rykte: Kjøp en Xbox Series X i hvilke farger du vil

HQ

Microsoft ble utsatt for en av tidenes største videospilllekkasjer i går, da mange av deres planer og strategier ble avslørt ved et uhell. Dette inkluderte en mellomgenerasjons oppdatering av Xbox Series X, med en slankere konsoll som har bedre strømmuligheter, en 2 terabyte SSD, er mer miljøvennlig og en helt ny kontrollermodell.

En ting som ble oversett var imidlertid det faktum at det ser ut til at du vil kunne få denne konsollen i de fargene du ønsker. Dette ble avslørt av VGC som la merke til at dokumentene sier at du vil kunne bestille denne enheten fra Xbox Design Lab.

Dette er tjenesten som for øyeblikket lar deg tilpasse dine egne kontrollere (både standard og Elite) med millioner av fargekombinasjoner å velge mellom. Både den nye Xbox Series X-konsollen og den nye kontrolleren kommer til å støtte Xbox Design Lab, så det ser ut til at du vil kunne få en maskinvare som passer til ditt hjem og/eller i favorittfargen din.

Hvilke farger vil du ha Xbox Series X i?