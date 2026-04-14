Rykte: PlayStation 6 vil bestå av to konsoller og en håndholdt

Enten det er neste år, året etter eller enda lenger frem i tid, kommer vi på et eller annet tidspunkt til å bli introdusert for neste konsollgenerasjon. Xbox har vist frem Project Helix, men Sony er fortsatt ganske stille om PlayStation 6. Det har imidlertid ikke hindret ryktene i å dukke opp over alt om konsollen, og de siste ryktene på internett peker mot at vi ikke bare får én, ikke to, men tre nye maskinvarer som en del av PS6-generasjonen.

Ifølge YouTuber og leaker Moore's Law is Dead (takk,

GamesRadar+) vil PlayStation 6-lanseringen bestå av en dyrere og kraftigere konsoll som bruker det ryktede Orion-brikkesettet, en annen som bruker det mindre kraftige Canis-brikkesettet, og en håndholdt som også bruker Canis.

Ettersom Nintendo gjør bank med Switch 2, Xbox lanserer seg selv i håndholdt spilling med ASUS ROG Xbox Ally, og Steam fortsetter å gjøre det bra med Steam Deck, virker det uunngåelig at Sony vil lage en håndholdt som ikke bare streamer PS5-spill, men som er i stand til å spille sine titler direkte fra selve maskinen. Dette tyder på at den neste konsollgenerasjonen blir ganske annerledes, ettersom det ser ut til at vi sannsynligvis kommer til å vurdere maskinene like mye etter pris og bærbarhet som etter ytelse. Dette kan skape et helt annet spillmiljø, noe som ytterligere peker på ideen om at de tradisjonelle konsollenes tidsalder snart går mot slutten. Men dette er selvfølgelig bare spekulasjoner akkurat nå. Husk at Sony ikke har bekreftet noe offisielt om PlayStation 6 ennå, så vi bør ta vår anbefalte, store klype salt her.