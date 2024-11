Rykte: Leon og Jill har hovedrollene Resident Evil 9

HQ

Etter suksessen med Resident Evil 4 Remake har fansen gjort det klart at de gjerne vil se mer Leon Kennedy, og det ser ut til at disse drømmene snart kan gå i oppfyllelse. Ifølge nye lekkasjer vil Leon og Jill Valentine komme tilbake som hovedpersoner for det kommende Resident Evil 9.

Dette kommer fra en antatt lekkasje fra Biohazard Declassified, og informasjonen er samlet i en video fra Residence of Evil. Ved siden av Leon og Jills retur, vil Chris Redfield og Barry Burton også komme tilbake for å støtte hovedpersonene på deres oppdrag,

Handlingen er satt til å finne sted år etter hendelsene i Resident Evil 7 og Village. Det vil gå flere år før Shadows of Rose DLC for Resident Evil Village, men vi vil høre omtale av Rosemary Winters fra Redfield.

Spillet er ment å bruke den samme åpne verdensteknologien som vi så i Dragon's Dogma 2, med en øy med flere steder som spillerne kan utforske og finne en ondskapens bolig i. Selvfølgelig kan all denne informasjonen være falsk, men med tanke på at det har gått en liten stund siden Resident Evil Village ble utgitt i 2021, håper vi å høre noe offisielt snart.