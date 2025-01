Rykte: Lucasfilm skal filmatisere Star Wars' Knights of the Old Republic-epoke

HQ

Lucasfilm har angivelig satt seg fore å lage en serie som utspiller seg i den legendariske Knights of the Old Republic (KOTOR)-æraen. Ifølge innsider Daniel Richtman er prosjektet under utvikling og lover å dykke ned i en periode som er elsket av fans av Star Wars-universet.

KOTOR-æraen, som utspiller seg nesten 4000 år før det galaktiske imperiet oppsto, er gjennomsyret av historie, med episke kamper mellom Jedi og Sith på høyden av deres makt. Selv om det fortsatt er usikkert om serien vil tilpasse fortellingen i det ikoniske LucasArts-spillet fra 2003 direkte, håper fansen på opptredener fra de uforglemmelige karakterene som Revan og Malek. Lucasfilm har tidligere gjeninnført populære elementer fra Legends-kontinuiteten, noe som øker forventningene til denne potensielle serien.

Ryktene antyder at historien kan fokusere på hendelser som ligger forut for spillets handling, og utforske en tid før Siths "rule of two"-doktrine oppstod. Med det rike tapetet fra denne epoken å trekke fra, har Lucasfilm en mulighet til å lage en serie som kan bygge bro mellom gammel fan-nostalgi og ny historiefortelling.

Gleder du deg til å vende tilbake til jedienes storhetstid og sithenes ambisjoner?