Rykte: Mark Ruffalo får en betydelig rolle i Spider-Man: Brand New Day

HQ

Det ser ut til at Spider-Man ikke vil være den eneste superhelten som suser rundt i New York i Spider-Man: Brand New Day. Mark Ruffalo skal etter sigende være tilbake som Bruce Banner/The Hulk i den kommende filmen.

Denne rapporten kommer fra Nexus Point News, det samme nettstedet som først avslørte Elden Ring-filmen fra A24 før den ble offisielt annonsert. Det antas at Mark Ruffalos opptreden ikke bare vil bli henvist til en cameo, men i stedet vil ha en betydelig innvirkning på filmen.

Det er ukjent hvor mye av Bruce Banner vi får se mot Hulken. I Avengers: Endgame og Banners opptredener siden, ser det ut til at han og Hulken er smeltet sammen for godt. Dette kan avkrefte en populær teori som bygger på at Hulken husker hvem Peter Parker er i tegneserien Immortal Hulk: Great Power fra 2020.

MCU vil kanskje heller ikke kunne lene seg på den plottkroken, med tanke på at Hulk-personaen og Peter Parker faktisk ikke møttes. Det er imidlertid mulig at handlingen fra tegneserien kan flyttes for å passe inn i MCU-tidslinjen, og at i det minste noen prøver å huske hvem Peter Parker er.

Spider-Man: Brand New Day Filmen slippes 31. juli 2026.