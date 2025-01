Rykte: Marvel søker nytt ansikt til Black Panther-rollen etter Bosemans ettermæle

HQ

Marvel er angivelig på utkikk etter noen som kan tre inn i de ikoniske skoene til T'Challa etter Chadwick Bosemans alt for tidlige bortgang, ifølge The InSneider. Til tross for suksessen til den opprinnelige Black Panther-filmen, innfridde ikke oppfølgeren, Wakanda Forever (2022), forventningene på billettkontoret. Jakten på en ny skuespiller til å ta over Black Panther-rollen i Black Panther 3 er i gang, og rapporter tyder på at en skuespiller takket nei til rollen i fjor høst fordi han følte seg presset til å følge i Bosemans fotspor.

Ettersom MCU fortsetter å utforske multiverset, er døren fortsatt åpen for hva som helst, akkurat som Robert Downey Jr. har lagt Iron Man på hylla til fordel for å spille Dr. Doom. Men hvem mener fansen er den rette til å ta på seg arven etter T'Challa? Hva er dine tanker om Marvels jakt på en ny Black Panther? Ville du vært åpen for at en ny skuespiller tok på seg rollen?