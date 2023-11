Rykte: Marvel Studios vil fokusere mer på serier som går over flere sesonger

HQ

Loki er den eneste Marvel Cinematic Universe -serien som har fått en ny sesong så langt, ettersom WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Ms. Marvel, Hawkeye, She-Hulk: Attorney at Law, Secret Invasion og Moon Knight alle fikk én sesong på Disney+ før de tilsynelatende var ferdige. Men alt dette kan endre seg i nær fremtid, ettersom en ny rapport fra The Hollywood Reporter har uttalt at Marvel Studios går bort fra begrensede serier og i stedet fokuserer på serier med flere sesonger.

Så langt er det bare én MCU-serie som har fått en ny runde, og det er den pågående Loki, og når det gjelder hvorfor man har bestemt seg for å endre stilen på seriene, er målet å gi nok tid til handling og karakterutvikling ved å la dem gå over flere sesonger.

I fremtiden vil Marvel gi ut Daredevil: Born Again, Echo, Ironheart, og Agatha: Darkhold Diaries, og selv om sistnevnte inneholder en karakter fra WandaVision, er den klassifisert som en spinoff og ikke en direkte oppfølger til den serien.

Med denne endringen i bakhodet, hvilken serie ønsker du deg en oppfølger til? Kanskje Ms. Marvel eller Hawkeye ville passe bra, med tanke på den kommende The Marvels og det faktum at Hawkeye har vært borte fra MCU ellers siden slutten av The Infinity Saga.