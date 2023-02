Rykte: Marvel's Wolverine kan slippes allerede i 2024

HQ

Jeff Grubb fra Giant Bomb hevder at Marvel's Wolverine kan lanseres så tidlig som høsten 2024, men til og med utviklerne selv skal visst være forberedt på å eventuelt utsette spillet til 2025 i stedet.

Han benytter også anledningen til å si at Insomniac regner med Marvel's Wolverine får aldersmerkingen "M for Mature" i statene, noe som minst betyr 16+ her til lands siden det blant annet blir mulig å kutte av kroppsdeler. Til slutt nevner Grubb også at spillet ikke blir helt åpent som for eksempel Spider-Man, men i stedet blir såkalt semi-open world i samme stil som God of War: Ragnarök og The Last of Us: Part II

