Rykte: Masser av detaljer om Huawei P40

Ishan Agarwal har gjort seg et navn som en insider med stor tilgang til hemmelige dokumenter, og har nå postet en ny lekkasje angående Huawei P40 og P40 Pro på Twitter. Og vi kan vel trygt si at det ser ut til å bli et fullkomment beist:

P40 Pro

• 6.58"

• Leica Ultra Vision Quad Cam (50MP+40MP+12MP+ToF)

• Huawei XD Fusion Engine for Pictures

• Front: 32MP+Depth

• 50X SuperSensing Zoom w/ Telephoto Stabilisation

• 4200mAh, 40W Wired & 40/27W Wireless SuperCharge

• Kirin 990 5G

50 MP-kameraet er vidvinkel (50x zoom) mens det på 40 MP er for telefotografering. Frontkameraet er på svimlende 32 MP på P40 Pro, som inneholder en dybdesensor for såkalte "depth of field"-effekter.

Telefonen leveres med Huawei XD Fusion Engine, som ser ut til å være Huaweis versjon av Pixel Visual Core. En dedikert chip for fotografering. Den vanlige P40 kommer til å ha en skjermstørrelse på 6.1" med kameraer på 50/16/8 MP samt 30x zoom. Den skal også ha et mindre 3800 mAh-batteri og kommer ikke med dybdesensoren. Den kommer dog også med XD Fusion Engine-chipen.