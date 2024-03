Rykte: Mer informasjon om Virtua Fighter-nyinnspillingen

HQ

For omtrent en måned siden avslørte Atlus- og Sega-insider MbKKssTBhz5 at Sega for tiden jobber med et nytt Virtua Fighter, som internt regnes som en reboot av serien.

I dag slapp hun en rekke nye detaljer via X, blant annet at spillet vil komme til alle de store plattformene med crossplay, men vil fokusere på onlinespilling (der "streaming and spectating" vil være en viktig del) og e-sport, selv om du selvfølgelig også kan kjempe lokalt. Vi kan visstnok se frem til flere store endringer, blant annet "a modern art style" og en "all new main story and side stories with brand new characters". Som for å understreke hvor forskjellig spillet vil være fra sine forgjengere, forklarer hun :

"Dette er en Virtua Fighter-tittel som er utviklet for å være en moderne konkurrent til Street Fighter og Tekken med esport-konsepter og mekanikk som ligner på dagens Street Fighter og andre kampspill. Det er et konsept som har utviklet seg mye."

Som vanlig er det viktig å ta ubekreftede rykter med en god klype salt, men hun har hatt rett mange ganger før når det gjelder Atlus og Sega, så vi vil ikke avskrive det som ønsketenkning ennå.