Rykte: Metroid Prime-remasteren kommer endelig i høst

Det er lov å være litt lei av slike overskrifter siden ryktene om at Nintendo pusser opp de tre første Metroid Prime-spillene før Metroid Prime 4 lanseres har gått i mange år allerede, men det virker som om vi endelig kan slutte å spekulere.

I de aller fleste tilfeller veldig troverdige Jeff Grubb hevder i dagens Game Mess Mornings-sending at remasteren av Metroid Prime skal lanseres på Nintendo Switch rundt samme tid som originalen fyller 20 år i november. Samtidig spesifiserer han at dette er en ganske omfattende oppgradering, mens de to andre spillene i trilogien tydeligvis ikke får like store forbedringer senere.