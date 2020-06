Rykte: Microsoft annonserer Xbox Lockhart i august

Du ser på Annonser

I noen år nå har det gått rykter om at Microsoft har to nye konsoller på gang til neste generasjon. Altså den kraftige Xbox Series X som har blitt annonsert, og den enda uannonserte billigere og svakere varianten som foreløpig bærer kodenavnet Lockhart. Og det virker som at vi heller ikke får se den før sent på sommeren.

GamesBeat har publisert en rapport hvor de skriver at deres kilder slår fast at Xbox Lockhart presenteres først i august (hvilket forøvrig er på linje med hva Eurogamer sier om saken), men skulle egentlig vises frem denne måneden. Lockhart skal som sagt være svakere enn Series X, men kjøre samme spill i lavere oppløsning og er tiltenkt folk som vil spille nestegenerasjonsspill, men som ikke bryr seg like mye om det tekniske og/eller bare vil ha et billigere alternativ.

Ifølge The Verge-redaktøren Tom Warren kommer Lockhart dog til å være ganske kapabel likevel. På Twitter skriver han at den ifølge hans kilder har raskere hovedprosessor enn PS5 og støtter ray-tracing. Vurderer du å gå for den billigere varianten neste generasjon?