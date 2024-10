Rykte: Microsoft bremser arbeidet med PlayStation 5-spill etter voldsom Indiana Jones-kritikk

HQ

Det er ikke veldig lett å forstå Microsofts strategi for Xbox akkurat nå. Selskapet har satt seg i en posisjon der hver spillutgivelse vil få folk med andre formater til å lure på om de trenger å bry seg om å skaffe seg det til Xbox eller om det vil være multiformat.

Ifølge flere rapporter er det også mange hos Microsoft som heller ikke forstår strategien, men tilsynelatende ser det ut til at ledelsen likevel har hørt kritikken fra fansen. Det er i hvert fall det den ganske troverdige innsideren eXstas1s hevder, og sier at arbeidet med PlayStation-versjoner av utvalgte Xbox-titler har bremset betraktelig opp.

Dette etter ramaskriket som oppsto etter at Indiana Jones and the Great Circle ble annonsert for Sonys konsoll før spillet i det hele tatt hadde blitt lansert for Xbox. eXstas1s skriver at hans vurdering er at Microsoft vil ta det lettere med PlayStation-utgivelser der noen spill kan få denne behandlingen, men ikke alle. I tillegg sier han at han har hørt at Halo og Gears of War er ansett som røde linjer.