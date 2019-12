Rykte: Microsoft er på utkikk etter et nytt studio i Polen

Microsoft har i løpet av de siste to årene for alvor økt mengden av store studioer under Xbox Game Studios-fanen, som nå jobber hardt på å skape spennende eksklusive spill til Xbox-plattformen. Phil Spencer korrigerte en uttalelse fra en annen Xbox-sjef etter X019-messen, og slo fast at de ikke nødvendigvis er ferdige med å kjøpe studioer enda, og noe tyder på at de er interesserte i et studio i Polen.

Nylig snakket Remigiusz Maciaszek med den polske filmregissøren Borys Nieśpielak i en videopodcast, og her sier han at Microsoft har befunnet seg i Polen nylig for å se på et nytt studio de muligens vil kjøpe.

"And another [rumor], which isn't a rumor. This is a confirmed thing, but the information are uncertain. Microsoft was shopping in Poland. It's not known if they bought someone. [...] It's known they were for sure in Poland. I know for sure that they talked to one studio."

"It's not known with whom else. [...] It's not known if they reach an agreement with anyone. I can't say who they talked to too much. But it's known that this was the case.""

Det høres da spennende ut, men det vites enda ikke hvilke studioer Microsoft faktisk har snakket med. Dog har flere, som svar på ryktet, spekulert på om det kunne være People Can Fly (som tidligere har jobbet på Gears of War: Judgment, eller Techland.