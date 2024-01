Rykte: Microsoft har svært høye forventninger til anmeldelsene av Senua's Saga: Hellblade II

HQ

Hellblade: Senua's Sacrifice var et briljant og svært originalt spill som kombinerte et historisk eventyr med psykisk sykdom, alt sammen presentert med nydelig grafikk. Forventningene til oppfølgeren har vært høye i spillmiljøet, og det virker som om Microsoft selv også forventer noe helt spesielt.

Den nokså kjente og pålitelige innsideren og leakeren NateTheHate sier at Microsoft har interne prognoser som viser at Senua's Saga: Hellblade II kan bli belønnet med en samlet vurdering på over 90 på Metacritic. Selv om det ikke er klart om dette er basert på interne eller eksterne prøveomtaler, viser det likevel at dette kan bli den best anmeldte Xbox Game Studios-tittelen på lenge - selv om prøveomtaler ikke er det samme som virkeligheten (mer enn én utgiver har tidligere blitt overrasket av lavere score enn forventet til tross for positive interne tester).

Senua's Saga: Hellblade II lanseres i år til PC og Xbox Series S/X (inkludert i Game Pass fra dag 1). Den nyeste traileren finner du nedenfor.