Rykte: Microsoft jobber på et Monster Hunter-inspirert eventyr

Monster Hunter: World gikk hen og ble en enorm hit for Capcom, og har passert over 20 millioner solgte eksemplarer. Ikke bare det, Iceborne-utvidelsen har solgt nesten 10 millioner eksemplarer, så det er lett å se hvorfor andre utviklere og utgivere ønsker seg en bit av den kaka.

Og spør du Venturebeat-journalist og insider Jeff Grubb, så jobber Microsoft på et Monster Hunter-inspirert spill. Under den seneste episoden av Giant Bomb-podcasten beskriver han det slik:

"They're working with Certain Affinity on what seems like a Monster Hunter style game - a Monster Hunter clone. They see this gameplay style succeeding, and Microsoft's like, 'hey, we should try to make one of those, is anyone out there going to pitch one?'"

Certain Affinity har i mange år jobbet med eksempelvis Bungie på Halo-serien, og har laget noen av de mest ikoniske multiplayer-banene. Dessuten har de også assistert med blant annet Doom og Call of Duty: Modern Warfare Remastered.

"They want more variety in the kinds of games they're putting on Game Pass and this is an example of that. They're like, 'we probably can't get Monster Hunter on Game Pass - that would be pretty expensive - but we definitely want a game like that, because we see the potential for that to grow and be a big thing with long-term support," sier Grubb.

Og midt i det hele har Certain Affinity oppdatert deres hjemmeside, der det nå står følgende:

"we're excited to reveal that we're leading development on a new original IP! Are we excited to take on a genre and style of game that we've always loved? Thrilled beyond words!"