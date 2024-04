Rykte: Microsoft prøver å fremskynde Fallout 5

HQ

Det har vært mange rapporter og tegn på at arbeidet med The Elder Scrolls VI nå er i full gang hos Bethesda, samtidig som de også fortsetter arbeidet med Starfield, både når det gjelder vedlikehold og nytt innhold.

I tillegg jobber de i noen grad også med Fallout 5, hvor vi tidligere har rapportert at skaperne av Amazon Prime-serien Fallout fikk en del forhåndsinformasjon slik at historien ikke skulle kollidere med det kommende spillet.

Men når vil det bli utgitt? Dessverre virker det som veldig, veldig lang tid, og Bethesda har gjentatte ganger sagt at de vil lansere The Elder Scrolls VI først - noe som sannsynligvis ligger flere år frem i tid. Men nå er det et glimt av håp.

Etter den enorme suksessen med Fallout-serien og den økte interessen for spillene ønsker Microsoft nå å få fart på arbeidet med det neste eventyret, og i den nye episoden av Xbox Two-podcasten sier Windows Centrals trofaste redaktør Jez Corden at Xbox-teamet ønsker å finne en løsning :

"De formulerer for tiden planer for hvordan de skal få det neste Fallout, her for oss, før heller enn senere. Det er det de snakker om, etter det jeg har forstått."

En mulig løsning kan være at Obsidian - som tidligere laget Fallout: New Vegas (og har ansatte fra skaperne av de to første hovedspillene i serien) - får i oppgave å lage et mellomspill slik at Bethesda kan fortsette å jobbe med Starfield og The Elder Scrolls VI før de for alvor tar fatt på Fallout 5.

En løsning vi i hvert fall ville satt pris på, ettersom Fallout: New Vegas ofte regnes som seriens beste spill fra de siste 20 årene. Hva synes du Microsoft og Bethesda bør gjøre for å tilfredsstille Fallout-fansenes trang til nye eventyr?