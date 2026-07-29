Rykte: Microsoft taper 150 dollar på hver Xbox Series S/X

HQ

Gradvis har prisene på dagens konsoller steget, i stedet for å falle slik de vanligvis gjør når maskinvaren blir eldre og masseproduseres i større skala. Dette gjelder både PlayStation 5 og Xbox Series X, som i dag koster flere hundre mer enn da de ble lansert i 2000. I tillegg er det også en prisøkning for Switch 2 i sikte.

Det har vært høylytte klager over dette, fordi ingen ønsker å betale mer. Konsollprodusentene skylder på tollsatser og mangel på chips, men det hindrer ikke folk i å beskylde Sony, Microsoft og Nintendo for å være grådige. Så hva er egentlig sannheten, og hvor mye fortjeneste tjener de på disse dyre konsollene?

I en artikkel på Windows Central argumenterer redaktør Jez Corden for at det er en dårlig idé for Microsoft å tilby konkurrerende forhandlere Project Helix, noe det har gått mange rykter om. Han mener dette ville ta bort en stor del av de ekstra inntektene Microsoft tjener på spillere som bruker Xbox Store:

«Hvis Xbox Helix virkelig er en «åpen» PC, ville Xbox ikke ha noe annet valg enn å prissette den som en «åpen» PC. Xbox Ally koster også 999,99 dollar fordi ASUS ikke kan tjene inn pengene sine på programvaresalget, gitt at de ikke har noen egen distribusjonsplattform.»

Så kommer den virkelige sensasjonen. Corden, som ofte er svært godt informert, skriver at Microsoft, til tross for prisøkningene, går med massive tap på hver solgte Xbox Series S/X:

«Takket være RAMpocalypse blir de knappe marginene enda vanskeligere. Jeg har fått vite at Xbox taper rundt 150 dollar per solgt Xbox Series X|S akkurat nå, selv etter den planlagte prisøkningen i august 2026. Tenk deg nå at 50 % eller mer av disse Xbox Series X|S-brukerne gikk utenom Xbox-økosystemet og gikk rett til Steam for å kjøpe spill. Marginene ville bli enda dårligere. Da ville dere ikke hatt noen virksomhet i det hele tatt.»

Det gjenstår å se hvilken vei Microsoft vil velge for neste generasjon, men et tap på 150 dollar per solgt konsoll gjør det i alle fall lett å forstå hvorfor prisen skyter i været. Og dessverre ser det ut til at det kan bli enda dyrere fremover. Vi vet ikke hvordan situasjonen er for Sony og Nintendo, men PlayStation 5 og Xbox Series X er ganske like når det gjelder ytelse og bør derfor være i en sammenlignbar posisjon.