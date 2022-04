Rykte: Microsoft vil innføre reklameannonser i gratisspill på Xbox

HQ

Nå for tiden trenger du ikke betale for å kunne spille. Dette fordi det er et stort utvalg gratisspill tilgjengelig for deg med et stramt budsjett. Samtidig er det naturlig at utviklere og utgivere må få en form for inntekt for hardt arbeid. Vanligvis har dette blitt gjort gjennom ulike mikrotransaksjoner, battle pass og lignende, men hva med tradisjonell annonsering?

Ifølge Business Insiders kilder holder Microsoft på med å utvikle et program som skal gjøre det mulig for annonsører å plassere annonser i "free to play"-spill. Disse annonsene vil da vises som digitale reklameskilt, men det er ennå ikke kjent om det vil være andre annonseringsalternativer i spill, for eksempel via avatar-skins eller videoannonser.

Business Insiders kilder sier at denne nye muligheten for annonser kan tas i bruk senest i tredje kvartal i år. Microsoft har ikke bekreftet disse planene, men sier:

"We are always looking for ways to improve the experience for players and developers but we don't have anything further to share."