Rykte: Mr. Freeze er hovedskurken i The Batman Part II

HQ

Det er en god stund siden den tragiske skurken Mr. Freeze har vært på det store lerretet, noe som snart kan endre seg. Ryktene antyder at han potensielt kan dukke opp i den kommende The Batman Part II. Hvis det stemmer, vil det være første gang han dukker opp siden Arnold Schwarzeneggers sterkt kritiserte fremstilling av den iskalde skurken i Batman & Robin for nesten 30 år siden.

Både Christopher Nolan og Zack Snyder valgte å utelukke den ellers så populære Mr. Freeze fra sine respektive Batman-filmer. Hvis Matt Reeves seriøst vurderer å bringe ham inn i sitt jordnære univers, blir det fascinerende å se hvordan han integrerer den bombastiske, gale vitenskapsmannen i sin ellers jordnære tone.

Det er allerede bekreftet at Colin Farrell vil gjenta sin rolle som Pingvinen i filmen, og det spekuleres i om Barry Keoghans Joker også kan dukke opp. Å introdusere Mr. Freeze på toppen av dette ville signalisere en dristig ny retning for Reeves' Batman-univers.

Håper du å se Mr. Freeze i The Batman Part II?