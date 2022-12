Rykte: Naughty Dog er i gang med utviklingen av The Last of Us: Part III

Neil Druckmann har vært en travel mann de siste årene, siden han knapt rakk å fullføre The Last of Us: Part II før han begynte arbeidet med den kommende TV-serien. Men siden produksjonen av sistnevnte nå er avsluttet, er det mange som lurer på hva han skal gjøre videre.

Den vanligvis svært pålitelige lekkeren ViewerAnon hevder å ha svaret på det spørsmålet, og skriver på Twitter at Druckmanns "neste spill er THE LAST OF US PART III som for tiden er i produksjon hos Naughty Dog". Hen skriver også "FACTIONS kommer først, usikker på den nye IP-en", og det betyr at The Last of Us: Part III ikke er den neste tittelen fra studioet, som i stedet er The Last of Us: Part IIs multiplayer-spinoff, Factions.

Selv om ViewerAnon kan betraktes som en pålitelig kilde etter å ha lekket interessante detaljer om serien tidligere, er det fortsatt viktig å huske på at dette bare er et rykte. Men hvis det stemmer, kan vi forvente mye The Last of Us de kommende årene, som startet med The Last of Us: Part I utgitt i mars, TV-serien som kommer tidlig neste år, Factions sannsynligvis i slutten av 2023 eller i 2024 og The Last of Us: Part III etter det en gang.