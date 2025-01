Rykte: Neste generasjons Xbox skal lanseres i 2026 som Xbox Prime

HQ

Når vi går inn i 2025, nærmer Xbox Series-konsollene seg femårsjubileum, og det ser ut til at Microsoft allerede tenker fremover til sitt neste store trekk. Mens den nåværende generasjonen fortsatt er i sin beste alder, svirrer ryktene om den kommende Xbox-konsollen, som skal komme i 2026. Ifølge en populær leaker som er kjent for Call of Duty-lekkasjer, kan det nye systemet få navnet "Xbox Prime" og kan til og med lanseres sammen med den neste utgaven av Call of Duty, sannsynligvis Modern Warfare 4.

Denne lekkasjen, som kommer fra TheGhostOfHope, som har en historie med troverdig Call of Duty-informasjon, antyder at "Xbox Prime" vil være det neste store trinnet i Xbox-serien. Selv om det er uklart om dette er det offisielle navnet eller bare et kodenavn, hevder kilden at informasjonen er velkjent i bransjekretser, og noen spekulerer allerede i at konsollen kan debutere så snart som sent som i 2026.

Selv om disse ryktene bør tas med en klype salt, er det verdt å merke seg at Hope har en solid merittliste, og siden Microsoft nå eier Activision, kan lekkasjeren ha innsideinformasjon om prosjektet. Hvis det er sant, vil dette markere et tidlig sprang inn i neste generasjon, og reiser spørsmål om Xbox Series X|S har nådd sitt fulle potensial.

Er du spent på neste Xbox?