Rykte: Ninja Theory, Double Fine og Arkane ønsker å forlate Xbox

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Det er ikke bare South of Midnight-teamet hos Compulsion Games som står overfor nedleggelse. Nye rapporter fra Bloomberg tyder på at Ninja Theory, Double Fine og Arkane også risikerer å lide samme skjebne. Dette til tross for at noen av dem nettopp har kunngjort nye spillprosjekter.

Rykter om nedskjæringer innen Xbox-divisjonen har sirkulert den siste uken, og rapporter tyder også på at det vurderes å skille ut divisjonen som et eget selskap, i likhet med GitHub. Flere kilder hevder også at de kommende kostnadsbesparende tiltakene og endringene er omfattende, og at ingen er trygge.

Verken Microsoft eller noen av de nevnte teamene har kommentert rapportene.